Почему хозяйка медной горы предложила именно Степану жениться на ней.
Литература
Почему хозяйка медной горы предложила именно Степану жениться на ней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Степан был работающий и честный человек.
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