Потрібно 5 речень про літо.

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Потрібно 5 речень про літо.
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Автор: Гость
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Гость:
                                       Літо   Літо це дивовижна пора року. Діти просто обожнюють літо за те,що у школі найбільші канікули, 3 місяця. Влітку сонце деже сильно пече, тому можна їздити відпочивати на море, річку і т.д. Ще можна просто виїджати на природи с родиною та друзями.     Мені дуже подобається літо  
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