Потрібно 5 речень про літо.

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Літо Літо це дивовижна пора року. Діти просто обожнюють літо за те,що у школі найбільші канікули, 3 місяця. Влітку сонце деже сильно пече, тому можна їздити відпочивати на море, річку і т.д. Ще можна просто виїджати на природи с родиною та друзями. Мені дуже подобається літо