Найдите площадь прямо угольник, если его периметр равен 102, а отношение соседних с??орон равно 2:15. Быстро нужно

Математика

Найдите площадь прямо угольник, если его периметр равен 102, а отношение соседних с??орон равно 2:15. Быстро нужно

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