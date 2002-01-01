Найдите площадь прямо угольник, если его периметр равен 102, а отношение соседних с??орон равно 2:15. Быстро нужно
Математика
Найдите площадь прямо угольник, если его периметр равен 102, а отношение соседних с??орон равно 2:15. Быстро нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2:15 будет 567 сторона всей длины
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