Как пишется морж или моржь

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Как пишется морж или моржь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морж-моржи, откуда там "ъ" знак?)
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