Легенда о поселке вороново

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Древнее название поселка – Болотно (Блотно), происходящее от названия реки Болотнянка, в настоящее время представляющее, только ручей. В польских и русских источниках местечко называлось «Weronow», Воронов. С Вороново связана история любви поэта и красавицей шляхетки. В и тоге она вышла замуж за графа. Поэт приходил в гости и в один из таких визитов граф отпустил влюблённых на 2 недели. На валуне они выбили крест, и поклялись не забывать друг друга.