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Решите, пожалуйста -2+15/22=
Математика
Решите, пожалуйста -2+15/22=
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Гость:
Получается 2-15/22=-1 7/22
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