Почему купцы отказались торговать после поведения налогов

История
Почему купцы отказались торговать после поведения налогов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они не хотели делиться деньгами с правительством, ибо было не выгодно торговать и платить налоги.
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