Назовите имена большевиков - активных участников революции 1905-1907 гг 1) каляев 2) Бауман 3) Халтурин 4) Свердлов 5) Радченко 6) Бабушкин
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Назовите имена большевиков - активных участников революции 1905-1907 гг 1) каляев 2) Бауман 3) Халтурин 4) Свердлов 5) Радченко 6) Бабушкин
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Бабушкин, Бауман, Халтурин, Свердлов,
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