Кто такой успешный телеведущий? Заранее спасибо
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Кто такой успешный телеведущий? Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это тот кто хорошо ведёт новости
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