Кто такой успешный телеведущий? Заранее спасибо

Русский язык
Кто такой успешный телеведущий? Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это тот кто хорошо ведёт новости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что такое антонимичные пары?
Ответить
Русский язык
Раздели слова на слоги подождем растут волнушки сыроежки чернушки даже Гадкий по??анки подрастают на полянке
Ответить
Русский язык
Отметь предложение, которые не являются односоставными а) Тихо и сонно в деревне. ??) Скалы продолжают изумлять нас. в)От увядших цветов веет проща...
Ответить
Математика
Переводите величины изображенные на фото ↑
Ответить
Черчение
Придумать рассказ от имени лисички
Ответить