Отметь предложение, которые не являются односоставными а) Тихо и сонно в деревне. ??) Скалы продолжают изумлять нас. в)От увядших цветов веет прощанием и покоем. г)С дождями связано много примет. д)Темнело в это время года рано...
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Отметь предложение, которые не являются односоставными а) Тихо и сонно в деревне. ??) Скалы продолжают изумлять нас. в)От увядших цветов веет прощанием и покоем. г)С дождями связано много примет. д)Темнело в это время года рано. е)Воздух чист и прозрачен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) Скалы(подлежащее) продолжают(сказуемое) изумлять нас.(двусоставное) е) Воздух(подлежащее) чист(сказуемое) и прозрачен(сказуемое).(двусоставное)
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