Отметь предложение, которые не являются односоставными а) Тихо и сонно в деревне. ??) Скалы продолжают изумлять нас. в)От увядших цветов веет прощанием и покоем. г)С дождями связано много примет. д)Темнело в это время года рано...

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Отметь предложение, которые не являются односоставными а) Тихо и сонно в деревне. ??) Скалы продолжают изумлять нас. в)От увядших цветов веет прощанием и покоем. г)С дождями связано много примет. д)Темнело в это время года рано. е)Воздух чист и прозрачен.

Автор: Гость