Переводите величины изображенные на фото ↑

Математика
Переводите величины изображенные на фото ↑
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг/m^3=0.001г/см^3 ответ
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