Пимеры по теме "не с причастиями" 20 слов

Гость: Гость:

Работа не закончена, письмо ненаписано, рожь ещё не сжата, дрова не напилены, комната неподметена, печь не затоплена (краткая форма). Не законченная нами работа,ещё не разобранные книги, неподготовленное хозяйственной частью помещение, нержавеющая от сырости сталь,долго не смолкающие аплодисменты, не замерзающиезимой реки, не привыкшие к долгой работе руки (есть зависимое слово). Не разобранные книги, аразбросанные. Слышится гром нераскатывающийся, а глухо рокочущий. Не законченная, атолько что начатая работа. (Есть противопоставление). Незаконченная работа,неразобранные книги,нескошенная трава,незамерзающая река,непортящиеся продукты,неискоренимая привычка,несжатая полоса, несобранные вещи, нерастворившийся осадок,неразложившееся удобрение,неразорвавшийся снаряд.