При некоторых заболеваниях для улучшения состояния пациента врачи рассекают моз??листое тело - нервные волокна, связывающие правое и левое полушария. Как изменится поведение человека после такой операции? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

Биология

При некоторых заболеваниях для улучшения состояния пациента врачи рассекают моз??листое тело - нервные волокна, связывающие правое и левое полушария. Как изменится поведение человека после такой операции? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

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