При некоторых заболеваниях для улучшения состояния пациента врачи рассекают моз??листое тело - нервные волокна, связывающие правое и левое полушария. Как изменится поведение человека после такой операции? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

Биология
При некоторых заболеваниях для улучшения состояния пациента врачи рассекают моз??листое тело - нервные волокна, связывающие правое и левое полушария. Как изменится поведение человека после такой операции? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна половина мозга не знала, что делает другая половина. Правая рука управляется левым полушарием, а левая - правым.
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