Что такое антонимичные пары?
Русский язык
Что такое антонимичные пары?
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Гость:
Антонимические пары - объединяют антонимы, т. е. слова, диаметрально противоположные по концептуальному значению.. . типа прицепить – отцепить
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