Раздели слова на слоги подождем растут волнушки сыроежки чернушки даже Гадкий по??анки подрастают на полянке

Русский язык
Раздели слова на слоги подождем растут волнушки сыроежки чернушки даже Гадкий по??анки подрастают на полянке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-дож-дем,вол-нуш-ки,сы-ро-еж-ки,чер-нуш-ки,да- же гад-кие по-ган-ки под-рас-та-ют на по-лян-ке
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