Помогите пожалуйста. Что едят ондатры?

Окружающий мир
Помогите пожалуйста. Что едят ондатры?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни. траву болотную
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