Помогите пожалуйста. Что едят ондатры?
Окружающий мир
Помогите пожалуйста. Что едят ондатры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни. траву болотную
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