как вы оцениваете личность бориса годунова и предпринятые действия в частности н??правление группы дворянских детей за границу для обучения

История

как вы оцениваете личность бориса годунова и предпринятые действия в частности н??правление группы дворянских детей за границу для обучения

Автор: Гость