как вы оцениваете личность бориса годунова и предпринятые действия в частности н??правление группы дворянских детей за границу для обучения

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как вы оцениваете личность бориса годунова и предпринятые действия в частности н??правление группы дворянских детей за границу для обучения
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Гость:
Низнаю.......................................
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