Найдите площадь равнобедренного треугольника с углом (a) при основании,если боков??я сторона равна (b)

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Допустим (к) это высота(а также медиана и бисиктриса т к треугольник равнобедреный) из угла над основанием далее синус угла а=к÷b синус а ×b=к далее допустим м половина основания м²+к²=b² м²=b²-к² м= т к треугольник равнобедреный то если разрезать его по высоте и наложить половинки получица прямоугольник(что= двум равным прямоугольным треугольникам) площадь прямоуг треугольника= а так как их 2 , то площадь равнобедреного треугольника =м×к если можеш отметь лучшим решением