Найдите площадь трапеции ,

Математика
Найдите площадь трапеции ,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное (14*16): хз короче
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Текст мініатюра: Красала людської душі і її потворність за текстом "Захар Беркут"
Ответить
Русский язык
Решить типо ребуса.........
Ответить
Литература
Почему сказка снежная королева эпическая?
Ответить
Химия
Расставьте коэффициенты!!!!!!
Ответить
Русский язык
Как вы считаете какие слова не является жаргонизмами? Найдите слова которые относятся к компьютерному жаргону. Тусовка, материнка,экран, оперативка...
Ответить