Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 16 и 12, а угол между ними равен 30 градусов. Помогите пожалуйста.

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AС и ВС равны, значит углы при основании равнобедренного треугольника равны. 180 - 98 = 82 (в градусах) сумма угла А и В 82 : 2 = 41 (в градусах) угол В внешний угол найдем 180 - В (внутренний) 180 - 41 = 139 (в градусах)