Упражнение 175.Помогите мне это зделать

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Упражнение 175.Помогите мне это зделать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храбрый заяц (вроде)
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