Каким буквам алфавита посвящены стихи А.Барто?

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Каким буквам алфавита посвящены стихи А.Барто?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русскими буквами алфавита : А , Б
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