Пример на фото.Помогите с 21 пожалуйста

Алгебра
Пример на фото.Помогите с 21 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4х+18)√(х²+9х+20)=0 условие будет выполняться когда один из множителей =0, значит: 4х+18=0 или х²+9х+20=0, решаем: 4х+18=0, х= -9/2 х²+9х+20=0, через дискриминант D=81-80=1, х1=(-9-1)/2= -5 х2=(-9+1)/2= -4 и сюда добавляем х3= -9/2
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