Бесшумно ступая по мягкой травке, мы прошли до самой середины поляны. После травке нужна запятая?
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Бесшумно ступая по мягкой травке, мы прошли до самой середины поляны. После травке нужна запятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, после слова травке нужна запятая
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