Упростите выражение: 16 + 1,6 • (11 – х) – 0,7 • (3х + 5). Чему равно его значение при х = 2?
Математика
Упростите выражение: 16 + 1,6 • (11 – х) – 0,7 • (3х + 5). Чему равно его значение при х = 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+17,6-1,6х-2,1х-3,5=37,1-3,7х При х=2, ответ 37,1-3,7*2= 29,7
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