Упростите выражение: 16 + 1,6 • (11 – х) – 0,7 • (3х + 5). Чему равно его значение при х = 2?

Математика

Упростите выражение: 16 + 1,6 • (11 – х) – 0,7 • (3х + 5). Чему равно его значение при х = 2?

Автор: Гость