Здравствуйте, помогите пожалуйста! ^^ Задание: Разгадай кроссворд. 1. _____ полка да?? команду. 8 букв. 2. _______ музыки, медицинский ______. 7 букв. 3. Старая, липовая _________. 5 букв. 4. Цвет, очень похожий на фиолето...

Русский язык

Здравствуйте, помогите пожалуйста! ^^ Задание: Разгадай кроссворд. 1. _____ полка да?? команду. 8 букв. 2. _______ музыки, медицинский ______. 7 букв. 3. Старая, липовая _________. 5 букв. 4. Цвет, очень похожий на фиолетовый. Такого цвета бывает сирень или фиалка. 7 букв. 5. Я очень люблю свой шерстяной __________. 6 букв. 6. Сибирская ______ произвела на меня сильное впечатление. 5 букв. 7. К кабинету директора вел светлый длинный _______. 7 букв. 8. Дорога была трудной, мы ________ выбили из сил. 5 букв. 9. Поздно вечером в темном небе показалась ______ с большим хвостом. 6 букв 10. Научно-техническая ____________ 20 века.9 букв. 11 . Экипаж корабля ________к полету.5 букв. Заранее спасибо!)

Автор: Гость