Помогите, срочно!!!прошу А13
Физика
Помогите, срочно!!!прошу А13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=dB*S/dt (1) I=E/R(2) S=pi*r^2(3) Подставим 2 и 3 в 1 и выразим радиус r=sqrt(I*dt/dB*pi) Учтем, то dt/dB=1/0,25=4 f=sqrt(10*10^-3*0,2*4/3.14)=5*10^-2 м=5 см
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