Почему сенат не разрешил Тиберию Гракху предлагать земельный закон о народном со??рании?

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Почему сенат не разрешил Тиберию Гракху предлагать земельный закон о народном со??рании?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что может навредить народу.
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