Туристы решили пройти за день 30км. Они уже прошли 3ч со скорорстью 6 км/ч. Какое расстояние им осталось пройти? За сколько времени они пройдут это расстояние, двигаясь с прежней скоростю?
Математика
Туристы решили пройти за день 30км. Они уже прошли 3ч со скорорстью 6 км/ч. Какое расстояние им осталось пройти? За сколько времени они пройдут это расстояние, двигаясь с прежней скоростю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 х 3 =18(км)- уже прошли30-18=12 (км)- осталось пройти12 :6 =2 (часа)- осталось идти, двигаясь с преждней скоростью
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Математика
Алгебра