Туристы решили пройти за день 30км. Они уже прошли 3ч со скорорстью 6 км/ч. Какое расстояние им осталось пройти? За сколько времени они пройдут это расстояние, двигаясь с прежней скоростю?

Математика

Туристы решили пройти за день 30км. Они уже прошли 3ч со скорорстью 6 км/ч. Какое расстояние им осталось пройти? За сколько времени они пройдут это расстояние, двигаясь с прежней скоростю?

Автор: Гость