Еще п..рамида,р(с,сс)тояние, астр..н..мический, б..сед..вать, к..либри,д..льфин,к..ш..лот,восем(?)десят,ф..нтан

Русский язык
Еще п..рамида,р(с,сс)тояние, астр..н..мический, б..сед..вать, к..либри,д..льфин,к..ш..лот,восем(?)десят,ф..нтан
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еще пираммда.расстояние. астраномический.беседовать.колмбри.дельфин. восемьдесять.фонтан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Саламандра особенности передвижения
Ответить
Алгебра
Пот иогите 582 спасибо огромное запанееее❤❤❤❤❤❤❤
Ответить
Русский язык
Запиши несколько слов-названий предметов. Вот слова: роза, тыква, шар, кукла, книга, жук, зонт. Какие слова записать? Жук уже записан.
Ответить
Математика
-5,6×4 2/3+6 47/48×5,6+2 5/16×(-5,6)
Ответить
Информатика
Срочно !!Помогите,пожалуйста,номер 4
Ответить