Саламандра особенности передвижения

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Саламандра передвигается довольно медленно,изгибает туловище и ползает по поверхности.Особенностью является слабое развитие конечностей и отсутствие когтей на пальцах.Между пальцами у саламандры имеются перепонки.Это помогает при передвижении в воде.Большую роль также при движении в воде играет хвост.