4,9 это сколько в десятичной дроби???*

Математика
4,9 это сколько в десятичной дроби???*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 из десяти девять верно?
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