Срочно Помогите пожалуйста номер 4

Обществознание
Срочно Помогите пожалуйста номер 4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как можно назвать дробь
Ответить
Математика
Спрашиваю для младшей сестры(5 класс) Как найти НОК
Ответить
Математика
По запросу как решить пример 293507-196989+38960:80+11950:50= ничего не найдено.
Ответить
Математика
А:12=5 24:а=3 а:7=13 а*3=30
Ответить
Математика
В одном доме живут 4 друга . Вадим и Шофёр старше Сергея. Николай и слесарь занимаются боксом. Электрик младший из друзей. По вечерам Антон и токар...
Ответить