-5,6×4 2/3+6 47/48×5,6+2 5/16×(-5,6)

Гость: Гость:

Переведем все в обыкновенную дробь -5,6=-56/10 4.2/3=14/3 6.47/48=335/48 5,6=56/10 2.5/16=37/16 -56/10*14/3+335/48*56/10+37/16*(-56/10)=-56*14/30+335*56/480-37*56/160=-784/30+18760/480-2072/160 Общий зеаменатель 480 Первую дробь умножаем на 16 Третью на 3 -784*16/480+18760/480-6216/480=11760/480=245/10=24.1/2=24,5