70баллов решите методом интервала 3x^2-2xlt;0 с чертежом со всеми расчетам на лист??чке х^2+2x-3gt;0

Алгебра

70баллов решите методом интервала 3x^2-2xlt;0 с чертежом со всеми расчетам на лист??чке х^2+2x-3gt;0

Автор: Гость