70баллов решите методом интервала 3x^2-2xlt;0 с чертежом со всеми расчетам на лист??чке х^2+2x-3gt;0

Алгебра
70баллов решите методом интервала 3x^2-2xlt;0 с чертежом со всеми расчетам на лист??чке х^2+2x-3gt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаешь как обычное уравнение, а потом делаешь интервалы
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