Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновреминно навстречу друг другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12км/ч, а другой 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через 2ч?

Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновреминно навстречу друг другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12км/ч, а другой 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через 2ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+16=28км  час скорость сближения    28*2=56км  они пройдут за 2 часа  57-56=1км     расстояние между ними   через 2 часа
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