Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновреминно навстречу друг другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12км/ч, а другой 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через 2ч?

Математика

Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновреминно навстречу друг другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12км/ч, а другой 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через 2ч?

Автор: Гость