Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновреминно навстречу друг другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12км/ч, а другой 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через 2ч?
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновреминно навстречу друг другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12км/ч, а другой 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через 2ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+16=28км час скорость сближения 28*2=56км они пройдут за 2 часа 57-56=1км расстояние между ними через 2 часа
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