К 45 прибавить произведение чисел 8 и 2

Математика
К 45 прибавить произведение чисел 8 и 2
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Гость:
45+16 = 61,...........
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