Как на английский переводится У нас есть немного лимонов , так что мы можем сделать лимонный пирог

Английский язык
Как на английский переводится У нас есть немного лимонов , так что мы можем сделать лимонный пирог
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We've got some lemons, so we can make a lemon-pie.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение: 16 + 1,6 • (11 – х) – 0,7 • (3х + 5). Чему равно его значение при х = 2?
Ответить
Литература
Какие уроки жизни вынес главный герой рассказа Распутина "Учитель французского"? Прошу Вас, помогите пожалуйста, не с интернета надо,пожалуйста н...
Ответить
История
На протяжении веков многие народы проживавшие в разных странах Азии если пекут хлеб В подобных печах
Ответить
Математика
К 45 прибавить произведение чисел 8 и 2
Ответить
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновреминно навстречу друг другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12км/ч, а другой 16 км...
Ответить