Как на английский переводится У нас есть немного лимонов , так что мы можем сделать лимонный пирог
Английский язык
Как на английский переводится У нас есть немного лимонов , так что мы можем сделать лимонный пирог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We've got some lemons, so we can make a lemon-pie.
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