Прочитай предложение найди и подчеркните подлежащее и сказуемое .В зеркальной по??ерхности озера отражаются звезды

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Прочитай предложение найди и подчеркните подлежащее и сказуемое .В зеркальной по??ерхности озера отражаются звезды

Автор: Гость