Прочитай предложение найди и подчеркните подлежащее и сказуемое .В зеркальной по??ерхности озера отражаются звезды

Русский язык
Прочитай предложение найди и подчеркните подлежащее и сказуемое .В зеркальной по??ерхности озера отражаются звезды
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Автор: Гость
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Гость:
Звёзды подлежащие отражаются сказуемое
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