Прочитай текст . Второй абзац этого текста объясняет почему цветок имеет название . Письменно перескажи второй абзац чтобы у тебя получилось маленькое рассуждение . ТЕКСТ (2 абзац) Загляните внутрь колокольчика , полюбопытст...

Русский язык
Прочитай текст . Второй абзац этого текста объясняет почему цветок имеет название . Письменно перескажи второй абзац чтобы у тебя получилось маленькое рассуждение . ТЕКСТ (2 абзац) Загляните внутрь колокольчика , полюбопытствуйте , что у него там спрятано .Ведь у колоколов внутри должен располагаться язык , от удара которого о корпус получается мелодичный звон. У полевых и лесных колокольчиков такого языка внутри, нет, но всё же есть что-то похожее.
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