Сколько литров углекислого газа получится из 6 моль карбоната магния при реакции ??азложения карбоната магния на оксид магния и углекислый газ?
Химия
Сколько литров углекислого газа получится из 6 моль карбоната магния при реакции ??азложения карбоната магния на оксид магния и углекислый газ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCO₃→MgO+CO₂↑ 1n(MgCO₃)=1n(CO₂)=6моль V(CO₂)=6моль*22,4л/моль=134,4л Ответ:134,4л
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