Сколько литров углекислого газа получится из 6 моль карбоната магния при реакции ??азложения карбоната магния на оксид магния и углекислый газ?

Химия

Сколько литров углекислого газа получится из 6 моль карбоната магния при реакции ??азложения карбоната магния на оксид магния и углекислый газ?

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