При оформлении витрины магазина использовали 64 синих и 16 красных ламп. Сколько пр??центов всех ламп составляют лампы красного цвета? а)80% б)75% в)25% г)20% желательно с решением)

Алгебра

При оформлении витрины магазина использовали 64 синих и 16 красных ламп. Сколько пр??центов всех ламп составляют лампы красного цвета? а)80% б)75% в)25% г)20% желательно с решением)

Автор: Гость