При оформлении витрины магазина использовали 64 синих и 16 красных ламп. Сколько пр??центов всех ламп составляют лампы красного цвета? а)80% б)75% в)25% г)20% желательно с решением)
Алгебра
При оформлении витрины магазина использовали 64 синих и 16 красных ламп. Сколько пр??центов всех ламп составляют лампы красного цвета? а)80% б)75% в)25% г)20% желательно с решением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ г20%. пропорция 100:80*16=20
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