Найдите площадь выделенной пунктиром части квадрата если сторона равна 8

Геометрия
Найдите площадь выделенной пунктиром части квадрата если сторона равна 8
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