Найдите подлежащее перестройте предложение так, чтобы подлежащее стало обращени??м, расставьте знаки препинания. Рассыпает зима до весны золотое серебро на полях. Шумит с крутой вершины, не умолкает поток седой. Друзья мечтаю...
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Найдите подлежащее перестройте предложение так, чтобы подлежащее стало обращени??м, расставьте знаки препинания. Рассыпает зима до весны золотое серебро на полях. Шумит с крутой вершины, не умолкает поток седой. Друзья мечтают о честной хорошей работе. Волга- река видела сражений немало.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОДЛЕЖАЩИЕ (ВЫДЕЛЕНЫ) Рассыпает зима до весны золотое серебро на полях. Шумит с крутой вершины, не умолкает поток седой. Друзья мечтают о честной хорошей работе. Волга-река видела сражений немало. ОБРАЩЕНИЯ (ВЫДЕЛЕНЫ ЗАПЯТЫМИ) Рассыпай, зима, до весны золотое серебро на полях. Шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой. Друзья, мечтайте о честной хорошей работе. Волга-река, ты видела сражений немало.
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