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Найдите пожалуйста второстепенные члены первого предложения.
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Найдите пожалуйста второстепенные члены первого предложения.
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Гость:
Седые, к облакамт••••••••
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