Найдите производную функции f(x)=x найдите производную функции f(x)=x^4sin2x
Алгебра
Найдите производную функции f(x)=x найдите производную функции f(x)=x^4sin2x
Ответ(ы):
Гость:
√(3x)=√3/(2√x) f(x)=x^4sin2x 4x^3*sin(2x)+2x^4*cos(2x)
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