Заяц прыгает в одном направлении по разделенной на клетки полосе. За один прыжок он может сместиться либо на одну, либо на две клетки. Сколькими способами может заяц добраться с 1-й клетки на 12-ю?

Математика
Заяц прыгает в одном направлении по разделенной на клетки полосе. За один прыжок он может сместиться либо на одну, либо на две клетки. Сколькими способами может заяц добраться с 1-й клетки на 12-ю?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 12 прыжков по 1 клетке - 1 вариант 2) 10 по 1 клетке + 1 прыжок на 2 клетки - 11 вариантов, потому что он может этот прыжок сделать в любой момент. 3) 8 по 1 клетке и 2 по 2 клетки - С(2,10) = 45 вариантов 4) 6 по 1 клетке и 3 по 2 клетки - С(3, 9) = 84 варианта 5) 4 по 1 клетке и 4 по 2 клетки - С(4, 8) = 70 вариантов 6) 2 по 1 клетке и 5 по 2 клетки - С(5, 7) = С(2, 7) = 28 вариантов 7) 6 прыжков по 2 клетки - 1 вариант. Всего вариантов 1+11+45+84+70+28+1 = 240 вариантов
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