Пожалуйста помогите!!! Опишите природно климатические условия лесотундры.

Гость: Гость:

Средние температуры воздуха в июле 10 - 14 °C, а в январе, в зависимости от континентальности климата, от −10° до −40 °C. Несмотря на малое количествоатмосферных осадков (200—350 мм), для лесотундры характерно резкое превышение увлажнения над испарением, что обусловливает широкое распространение озёр — от 10 до 60 % площади подзоны. Распространено заболачивание. В питании рек преобладают талые снеговые воды, поэтому половодье на реках бывает летом, когда тают снега. Коэффициент увлажнений больше единицы(k>1)