Найти число,4 пятых которого составляют 100

Математика
Найти число,4 пятых которого составляют 100
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