Составьте рассказ из 5 предложений который заканчивался бы предложением { Вот вед?? какие чудеса можно увидеть и услышать в природе,если хорошо присмотреться! } Запишите глаголы из этого предложения в Н.Ф после вопросов , на ко...

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Вот ведь какие чудеса можно увидеть и услышать в природе,если хорошо присмотреться ко всем ее мелочам. Вот ведь какие чудеса можно увидеть и услышать в природе,если хорошо прислушаться к ней. Вот ведь какие чудеса можно увидеть и услышать в природе,если хорошо относится к ней. Вот ведь какие чудеса можно увидеть и услышать в природе,если хорошо зажмурится :) Вот ведь какие чудеса можно увидеть и услышать в природе,если хорошо заботится о ней.